В США обеспокоились требованием талибов к женщинам Афганистана
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Спецпредставитель США по Афганистану Томас Уэст выразил обеспокоенность требованием движения "Талибан" всем женщинам носить хиджаб. Он отметил, что подобные действия можно расценивать как "оскорбление прав человека", говорится в Twitter дипломата, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"В сочетании с сохраняющимся запретом на доступ девочек к среднему образованию и работе, ограничением свободы передвижения и преследованием мирных демонстрантов политика талибов в отношении женщин является оскорблением прав человека и продолжит негативно сказываться на их отношениях с международным сообществом", - подчеркнул спецпредставитель.

Уэст добавил, что он присоединяется к жителям Афганистана и дипломатам по всему миру, выражая "глубокую обеспокоенность" мерами, которыми талибы ограничивают права женщин и девочек.