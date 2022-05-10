Tesla обвинила экс-сотрудника в краже технологии суперкомпьютера

Американская компания Tesla подала в суд на своего бывшего сотрудника, инженера Александра Яцкова, обвинив его в том, что он перенес на свой носитель секретную информацию о технологии суперкомпьютера Project Dojo, сообщает Bloomberg, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Как отмечает издание, Яцков якобы передал "фиктивный" компьютер для проверки в Tesla, чтобы скрыть кражу конфиденциальной информации. В Tesla указали, что Яцков признался в содеянном, но отказался вернуть украденные данные.

Мужчину наняли на должность инженера в январе, а в начале мая он уволился. Tesla также обвинила Яцкова в том, что он представил в резюме недостоверные сведения о своем опыте работы и нарушил соглашение о неразглашении коммерческой тайны.

Суперкомпьютер Project Dojo разрабатывается Tesla для возможности обработки больших объемов данных и использования его при создании программного обеспечения для автономного вождения своих спорткаров.