Новый истребитель США станет самым дорогим из когда-либо построенных

Next Generation Air Dominance (NGAD) - программа ВВС США по созданию семейства истребителей шестого поколения для замены Lockheed Martin F-22, реализация программы началась в начале 2010-х годов. В сентябре сообщалось о первом полете полномасштабного прототипа. Замена F-22 на истребители NGAD начнется в 2030-х годах, новый самолет будет иметь пилотируемую и беспилотную версию.

Popular Mechanics отмечает, что NGAD оптимизируется для Азиатско-Тихоокеанского театра военных действий, и в бою его будут сопровождать роботы-помощники.

Сообщается, что для противостояния с Китаем в АТР от американской авиации нового поколения потребуется возможность перемещаться на тысячи миль, базироваться на небольших островах, действовать на больших площадях в условиях противодействия ПВО противника.

О самолете мало что известно, но он точно будет большим, так как концепция малозаметности исключает возможность использования подвесных топливных баков и ракет. Поэтому они будут укрыты в фюзеляже, что увеличит размеры летательного аппарата.

По мнению издания, один истребитель будет стоить несколько сотен миллионов долларов, что 2-3 раза превышает стоимость самолета F-35. Popular Mechanics оценивает возможную стоимость самолета в 200-300 млн долларов, при этом F-35A стоит 77 млн долларов, а F-15EX Super Eagle - 80 млн долларов.