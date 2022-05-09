https://news.day.az/world/1460294.html В Пакистане сель разрушил мост - ВИДЕО
В Пакистане сель разрушил мост - ВИДЕО
Таяние льда на озере в Пакистане привело к серьезным проблемам.
Как передает Day.Az со ссылкой на зарубежные СМИ, быстрое повышение уровня воды в реке вызвало селевой поток, который разрушил каменный мост в регионе Гилгит-Балтистан.
В результате инцидента было прервано дорожное сообщение с селом Гасанабад.
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