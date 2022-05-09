В Пакистане сель разрушил мост

Таяние льда на озере в Пакистане привело к серьезным проблемам.

Как передает Day.Az со ссылкой на зарубежные СМИ, быстрое повышение уровня воды в реке вызвало селевой поток, который разрушил каменный мост в регионе Гилгит-Балтистан.

В результате инцидента было прервано дорожное сообщение с селом Гасанабад.