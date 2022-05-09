Владельцы немецкого ресторана сделали платным вход для посетителей

Издание Bild сообщает, что немецкий ресторан начал взимать с посетителей плату за вход. Мера принята на фоне роста цен на продукты и энергоносители, передает Day.Az со ссылкой на Известия.

Стоимость входа в ресторан в Северном Рейне - Вестфалии - €3 с гостя. Освобождаются от дополнительной платы только дети. Нововведение действует уже три недели.