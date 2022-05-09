https://news.day.az/world/1460308.html Владельцы немецкого ресторана сделали платным вход для посетителей - ВИДЕО
Владельцы немецкого ресторана сделали платным вход для посетителей - ВИДЕО
Издание Bild сообщает, что немецкий ресторан начал взимать с посетителей плату за вход. Мера принята на фоне роста цен на продукты и энергоносители, передает Day.Az со ссылкой на Известия.
Стоимость входа в ресторан в Северном Рейне - Вестфалии - €3 с гостя. Освобождаются от дополнительной платы только дети. Нововведение действует уже три недели.
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