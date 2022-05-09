Парад Победы проходит на Красной площади в Москве

Парад в честь 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне начался на Красной площади в Москве, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Над Красной площадью традиционно прозвучали слова: "Внимание, говорит и показывает Москва, слушайте и смотрите Красную площадь. В ознаменование 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов - парад Победы!"

Под мелодию из песни "Священная война" группа батальона почетного караула Преображенского полка вынесла на площадь российский флаг и Знамя Победы - красный стяг, водруженный над Рейхстагом бойцами 150-й Идрицкой дивизии в 1945 году. Символы России и Победы проносят перед трибунами и парадными расчетами.

На центральной трибуне находятся президент России Владимир Путин, ветераны и гости мероприятия. Главком Сухопутных войск генерал армии Олег Салюков командует парадом, а принимает его министр обороны РФ Сергей Шойгу. После доклада министра о готовности к параду к россиянам с трибуны главной площади страны обратится глава государства.

Парад Победы откроют пешие расчеты. В этом году по брусчатке Красной площади промаршируют парадные "коробки", в состав которых войдут офицеры, сержанты и солдаты соединений и воинских частей, слушатели и курсанты военно-учебных заведений, воспитанники суворовских, нахимовских училищ и кадетских корпусов, участники всероссийского движения "Юнармия", а также подразделения МЧС, Росгвардии и Пограничных войск ФСБ России и Всероссийского казачьего общества. Всего в пешем строю пройдут около 11 тыс. человек.