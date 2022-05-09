https://news.day.az/world/1460322.html В России грузовик столкнулся с легковушкой и засыпал её камнями - ФОТО - ВИДЕО
В России грузовик столкнулся с легковушкой и засыпал её камнями - ФОТО - ВИДЕО
На 25 километре МКАДа грузовик Mercefes перевозящий камни столкнулся с легковой KIA, в которой находились кроме водителя женщина и ребенок. При ударе камни высыпались прямо на легковое авто.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Женщина и ребенок сильно пострадали, женщину пришлось экстренно транспортировать в больницу вертолетом скорой помощи.
По версии прокуратуры водитель грузовика не справился с управлением.
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