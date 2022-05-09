В России грузовик столкнулся с легковушкой и засыпал её камнями

На 25 километре МКАДа грузовик Mercefes перевозящий камни столкнулся с легковой KIA, в которой находились кроме водителя женщина и ребенок. При ударе камни высыпались прямо на легковое авто.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Женщина и ребенок сильно пострадали, женщину пришлось экстренно транспортировать в больницу вертолетом скорой помощи.

По версии прокуратуры водитель грузовика не справился с управлением.