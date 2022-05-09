Названы признаки схлопывания американского экономического «пузыря»

Профессор кафедры экономики и финансов Волгоградского филиала РЭУ им. Г.В. Плеханова Марина Гончарова назвала признаки схлопывания американского экономического "пузыря". Она отметила в беседе с агентством "Прайм", что экономика США "сдуется" из-за потери авторитета доллара, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Эксперт пояснила, что рост экономики в Соединенных Штатах был обусловлен массовым печатанием национальной валюты, которая была необходима для международных расчетов и формирования государственных резервов и займов.

В этом случае большая часть долларовой массы оказывалась в других странах, а высокая ликвидность обеспечивала лидерство американской валюты в мире. Ее доля на мировом рынке занимала около 85 процентов, однако реальный продукт и ВВП продолжали оставаться низкими, поскольку производство товаров сосредоточено в третьих странах.

Гончарова указала, что подрыв авторитета доллара как резерва и основного средства международных платежей в совокупности с указанными факторами может привести к схлопыванию американского экономического "пузыря".

Профессор добавила, что переход на другие валюты после заморозки активов России может исключить доллар из большинства мировых сделок и снизить спрос на него. Эксперт отметила, что основными признаками скорого "сдувания" является рекордная за 40 лет инфляция в США, повышение цен и дефицит товаров.