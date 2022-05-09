Нападение на полицейского в Иерусалиме

В Иерусалиме израильский полицейский получил ножевые ранения в результате нападения палестинца. Офицер, по словам врачей, остаётся в состоянии средней степени тяжести. Нападавший был застрелен, передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс.

В то же время израильская полиция задержала подозреваемых по ещё одному делу о нападении с ножом в городе Эльад на прошлой неделе; тогда жертвами атаки стали три человека.