https://news.day.az/world/1460350.html Нападение на полицейского в Иерусалиме - ВИДЕО
Нападение на полицейского в Иерусалиме - ВИДЕО
В Иерусалиме израильский полицейский получил ножевые ранения в результате нападения палестинца. Офицер, по словам врачей, остаётся в состоянии средней степени тяжести. Нападавший был застрелен, передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс.
В то же время израильская полиция задержала подозреваемых по ещё одному делу о нападении с ножом в городе Эльад на прошлой неделе; тогда жертвами атаки стали три человека.
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