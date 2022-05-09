https://news.day.az/world/1460353.html Разъярённый леопард разогнал полицейских и зоологов в Индии - ВИДЕО
Разъярённый леопард разогнал полицейских и зоологов в Индии - ВИДЕО
Участник дорожного движения, оказавшийся на месте поимки хищного зверя, запечатлел толпу стражей порядка, которые не смогли усмирить хищника, передает Day.Az со ссылкой на Rai77.
Леопард один за другим атаковал полицейских и работников заповедника, пытавшихся поймать его. Свидетель спасательной операции не смог сдержать эмоций, снимая всё происходящее.
Со слов автора видео, дикий хищник так и не дался в руки людям и вернулся в свою среду обитания.
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