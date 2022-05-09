Отец успел вытащить сына из-под колёс неуправляемого погрузчика в Китае

В начале мая видеокамера, установленная на парковке мототехники в городе Дунъин (провинция Шаньдун, КНР), зафиксировала драматичный инцидент с неисправной спецтехникой, передает Day.Az со ссылкой на Rai77.

Судя по кадрам записи, реакция не подвела главу китайского семейства и он в самый последний момент утащил в сторону малолетнего сына и спас ему жизнь.

По сообщениям СМИ, у погрузчика отказали тормоза и водитель, не справившись с управлением, совершил наезд на парковку. В результате происшествия спасённый ребёнок получил ушиб ноги.