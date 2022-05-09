https://news.day.az/world/1460357.html Илон Маск написал о своей «смерти при загадочных обстоятельствах»
Илон Маск написал о своей «смерти при загадочных обстоятельствах»
Основатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск написал в Twitter сообщение о своей смерти при загадочных обстоятельствах, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
"Если я умру при загадочных обстоятельствах, приятно было быть знакомым с тобой", - заявил предприниматель, отвечая на слова главы "Роскосмоса" Дмитрия Рогозина.
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