Илон Маск написал о своей «смерти при загадочных обстоятельствах»

Основатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск написал в Twitter сообщение о своей смерти при загадочных обстоятельствах, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Если я умру при загадочных обстоятельствах, приятно было быть знакомым с тобой", - заявил предприниматель, отвечая на слова главы "Роскосмоса" Дмитрия Рогозина.