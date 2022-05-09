В Индии решили отложить ремонтные работы крупнейшего НПЗ

Крупнейшая индийская нефтеперерабатывающая компания Reliance Industries решила отложить ремонтные работы на своем заводе ради закупок нефти из России. Об этом сообщает Bloomberg, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В агентстве указали, что компания покупает у России нефть со скидкой на фоне высоких мировых цен на углеводороды.

В публикации отметили, что заводы компании могут перерабатывать около 1,4 млн тонн баррелей нефти за сутки. При этом организация получает почти 60% выручки после продажи топлива. При этом чистая прибыль Reliance Industries оказалась ниже прогнозируемой. В прошлом квартале компания заработала $2,1 млрд, что ниже прогнозируемых показателей в $2,19 млрд.