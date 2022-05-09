В России запустили собственный магазин приложений
Российский магазин приложений для устройств на платформе Android под название NashStore объявил об открытии регистрации для разработчиков. Для пользователей NashStore планируется запустить через неделю, сообщило АНО "Цифровые платформы" в пресс-релизе, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
По данным организации, на сайте NashStore перерегистрировались уже более трех тысяч владельцев приложений. В их числе - банки ВТБ, "Открытие", Совкомбанк, Сбер и другие компании.
В собственном российском магазине появятся приложения от разработчиков из всех регионов страны. Больше всего заявок на предварительную регистрацию оставили специалисты из Москвы, Санкт-Петербурга, Московской, Свердловской и Новосибирской областей. Заявки поступили и от игровых студий из Китая, Индии, Индонезии, Малайзии и Вьетнама, а также от банков из Казахстана и Беларуси.
Зарегистрироваться в NashStore могут все желающие разработчики. Уточняется, что они смогут импортировать в российский магазин приложений данные из Google Play. Для пользователей NashStore заработает позже: его планируют запустить 16 мая. Платежные сервисы появятся на платформе через несколько недель.
"Мы благодарны пользователям, разработчикам, издательствам, владельцам приложений и журналистам за большую поддержку на этапе анонса. В наших планах сделать самый удобный магазин приложений в России", - отметил директор по проектам АНО "Цифровые платформы" Владимир Зыков.
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