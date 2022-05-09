Принц Гарри объявил о запуске проекта в Новой Зеландии

Принц Гарри выступил на телевидении Новой Зеландии с объявлением о запуске нового проекта в этой стране. Об этом сообщает Daily Mail, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В чем именно будет заключаться инициатива герцога Сассекского, он расскажет позже - в интервью телепрограмме "Te Ao with Moana" на телеканале Māori Television. Пока же публике представили лишь короткий рекламный ролик, в котором принц Гарри обещает поделиться деталями своей новой "kaupapa", что на языке маори означает работу, направленную на достижение благополучия общества.

В том же ролике телеведущая Моана Маниапото выражает надежду, что объявление принца Гарри вызовет общественный резонанс.

"Интересно слышать от того, кто принадлежит к королевской семье, разговоры о ценностях маори, учитывая нашу историю, а также тот факт, что сейчас обсуждается идея вывода ценностей маори на первый план при принятии решений и установлении отношений", - заявила телеведущая.

Принц Гарри несколько раз бывал в Новой Зеландии с официальными визитами. После первого тура в 2015 году его популярность в стране резко возросла. Позже, в 2018-м, он посетил Новую Зеландию вместе с Меган Маркл.