Билл Гейтс раскритиковал теннисиста Джоковича

Основатель Microsoft, миллиардер и филантроп Билл Гейтс высказался о нежелании первой ракетки мира, 20-кратного чемпиона турниров "Большого шлема", сербского теннисиста Новака Джоковича вакцинироваться от коронавируса, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По этой причине в 2022 году Джокович пропустил уже три крупных турнира, в том числе Открытый чемпионат Австралии, откуда его со скандалом депортировали.

"Жаль, что переживания по поводу здоровья настолько серьезны, что такие люди не помогают в деле защиты общества. Если ты вдохновляешь многих, тебе доверяют люди, то в таком случае становится сложнее добиться необходимого уровня вакцинации. Я во многом восхищаюсь им (Джоковичем. - прим. "Газеты.Ru"), но мне хотелось бы, чтобы его позиция по вакцинации была иная", - цитирует Билла Гейтса Sportskeeda.