https://news.day.az/world/1460424.html ЕС хочет ослабить санкции против России
ЕС хочет ослабить санкции против России
Евросоюз хочет ослабить шестой пакет санкций против России.
Как передает Day.Az, об этом сообщает Bloomerg со ссылкой на свои источники.
Согласно сообщению, может быть снят запрет на экспорт российской нефти в третьи страны судами, принадлежащими ЕС.
Подчеркивается, что на снятии запрета в первую очередь настояла Греция, сильно зависящая от морской торговли.
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