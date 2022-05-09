ЕС хочет ослабить санкции против России
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Евросоюз хочет ослабить шестой пакет санкций против России.

Как передает Day.Az, об этом сообщает Bloomerg со ссылкой на свои источники.

Согласно сообщению, может быть снят запрет на экспорт российской нефти в третьи страны судами, принадлежащими ЕС.

Подчеркивается, что на снятии запрета в первую очередь настояла Греция, сильно зависящая от морской торговли.