Генсек ООН обратился к России и Украине

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал Москву и Киев активизировать усилия по дипломатическому урегулированию конфликта, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Я призываю Россию и Украину нарастить дипломатические усилия и диалог, чтобы как можно скорее достичь переговорного решения в соответствии с международным правом и Уставом ООН. Я также призываю региональных и международных партнеров поддержать этот процесс", - заявил он в понедельник на пресс-конференции по итогам переговоров с премьер-министром Молдавии Натальей Гаврилицей.

"Я повторяю свое предложение предоставить услуги в этом направлении в любое время", - добавил Гутерриш.