США запросили созыв Совбеза ООН по КНДР

США направили запрос о проведении 11 мая заседания Совета Безопасности ООН по ситуации с ракетными испытаниями КНДР. Как передает Day.Az, об этом сообщил в понедельник ТАСС источник во всемирной организации.

"США запросили проведение заседания во второй половине дня в среду", - сказал собеседник агентства.