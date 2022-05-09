https://news.day.az/world/1460438.html США запросили созыв Совбеза ООН по КНДР
США запросили созыв Совбеза ООН по КНДР
США направили запрос о проведении 11 мая заседания Совета Безопасности ООН по ситуации с ракетными испытаниями КНДР. Как передает Day.Az, об этом сообщил в понедельник ТАСС источник во всемирной организации.
"США запросили проведение заседания во второй половине дня в среду", - сказал собеседник агентства.
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