Крушение поезда в Австрии

По меньшей мере два человека погибли, еще 15 пострадали при сходе с рельсов поезда в округе Мёдлинг в федеральной земле Нижняя Австрия. Как передает Day.Az, об этом сообщила в понедельник австрийская газета Kronen Zeitung.

Причины инцидента не уточняются. По данным издания, на месте работают спасатели и сотрудники Красного Креста.