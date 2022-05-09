https://news.day.az/world/1460441.html Крушение поезда в Австрии - есть погибшие - ФОТО
Крушение поезда в Австрии - есть погибшие - ФОТО
По меньшей мере два человека погибли, еще 15 пострадали при сходе с рельсов поезда в округе Мёдлинг в федеральной земле Нижняя Австрия. Как передает Day.Az, об этом сообщила в понедельник австрийская газета Kronen Zeitung.
Причины инцидента не уточняются. По данным издания, на месте работают спасатели и сотрудники Красного Креста.
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