https://news.day.az/world/1460446.html Канцлер Германии о переговорах между Россией и Украиной
Канцлер Германии о переговорах между Россией и Украиной
Канцлер Германии Олаф Шольц призвал возобновить переговоры между Россией и Украиной. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
По его словам, требование ФРГ заключается в том, чтобы сделать переговоры между двумя странами "конкретнее". Шольц отметил, что необходимо очень быстро достигнуть соглашения между Москвой и Киевом. Он подчеркнул, что украинский кризис длится уже несколько недель. Сейчас важно, чтобы не было нового роста эскалации, добавил канцлер. Помимо этого, он заявил, что надо добавиться вывода российских войск с Украины.
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