Байден подписал закон о поставках Украине вооружений по ленд-лизу

Президент США Джо Байден подписал в понедельник закон о поставках Украине вооружений по ленд-лизу с целью упростить оказание военной помощи Киеву. Как передает Day.Az, об этом сообщила в своем Twitter помощник пресс-секретаря Белого дома Энджела Перес.

"Подписан закон о ленд-лизе для обороны демократии Украины 2022 года", - написала она, сопроводив запись фотографией Байдена, подписывающего документ в Овальном кабинете Белого дома.

Инициатива, которая была озвучена еще в середине января группой сенаторов во главе с республиканцем Джоном Корнином (от штата Техас), призвана "наделить президента США более широкими полномочиями для заключения с правительством Украины соглашений о предоставлении во временное пользование военной техники и имущества для защиты гражданского населения на Украине от российского вторжения и других целей".