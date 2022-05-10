Макрон о членстве Украины в ЕС

Украина имеет возможности получить статус кандидата в члены Евросоюза в ускоренном порядке, но ее вступление в организацию может затем занять годы и десятилетия. Об этом заявил в понедельник в Берлине президент Франции Эмманюэль Макрон, поясняя выдвинутое им ранее в этот день предложение создать в дополнение к ЕС новую организацию - Европейское политическое сообщество - для включения в ее состав Украины и других стран, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Перспектива вступления в ЕС для таких стран как Украина, в силу стандартов нашей организации не может быть реализована в течение нескольких лет, - сказал Макрон. - Мы можем установить для них ускоренную процедуру предоставления статуса кандидата, что мы и делаем, но мы знаем, что в силу наших стандартов и наших критериев потребуются годы, а вполне вероятно, и десятилетия, чтобы Украина действительно могла бы присоединиться к Евросоюзу".

По его словам, такая ситуация "может породить разочарование у соседей ЕС, которые привержены тем же ценностям, что и союз". "Поэтому необходимо создать новую политическую организацию, которая бы позволила приблизить эти государства к Европе, и вместе обеспечить политическую координацию и формы солидарности в сфере безопасности, но не в такой степени, как это делает НАТО", - считает французский лидер. Он также отметил необходимость координации в энергетической сфере, развития инфраструктуры и контактов молодежи.

"Это не означает, что государства, которые бы хотели с нами сотрудничать, готовы к вступлению в Евросоюз, - добавил Макрон. - Но мы могли бы создать Европейское политическое сообщество. Это не касается тех государств, которые уже находятся на пороге вступления в ЕС, они должны продолжать идти по этому пути. Но есть страны, которые еще не начали этот процесс. Такая организация может также стать формой сотрудничества с Великобританией, покинувшей Евросоюз".