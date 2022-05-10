Елизавета II пропустит церемонию открытия парламента Великобритании

Королева Великобритании не будет присутствовать на церемонии открытия парламента страны во вторник, 10 мая. Как передает Day.Az, об этом сообщает Daily Mail со ссылкой на официального представителя Букингемского дворца.

"Королева продолжает испытывать эпизодические проблемы с передвижением и после консультации с врачами была вынуждена принять решение не присутствовать на открытии парламента завтра", - сообщил представитель королевской резиденции.

Он добавил, что по просьбе Ее Величества приветственную речь перед парламентариями зачитает от ее имени принц Уэльский Чарльз. Также в церемонии примет участие герцог Кембриджский принц Уильям.