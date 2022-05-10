https://news.day.az/world/1460453.html Елизавета II пропустит церемонию открытия парламента Великобритании
Елизавета II пропустит церемонию открытия парламента Великобритании
Королева Великобритании не будет присутствовать на церемонии открытия парламента страны во вторник, 10 мая. Как передает Day.Az, об этом сообщает Daily Mail со ссылкой на официального представителя Букингемского дворца.
"Королева продолжает испытывать эпизодические проблемы с передвижением и после консультации с врачами была вынуждена принять решение не присутствовать на открытии парламента завтра", - сообщил представитель королевской резиденции.
Он добавил, что по просьбе Ее Величества приветственную речь перед парламентариями зачитает от ее имени принц Уэльский Чарльз. Также в церемонии примет участие герцог Кембриджский принц Уильям.
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