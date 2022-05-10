Китай запустил космический грузовик к своей орбитальной станции

Китайское национальное космическое управление запустило грузовой корабль "Тяньчжоу-4" к своей орбитальной станции, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Старт ракеты-носителя "Чанчжэн-7" состоялся с космодрома Вэньчан на северо-восточном побережье острова Хайнань.

В 2022 году Китай планирует завершить строительство национальной околоземной орбитальной станции Tiangong. В настоящее время в космосе находится базовый модуль станции Tianhe, запущенный в апреле прошлого года. Второй блок - Wentian - планируется запустить в мае. Третий - Mengtian - в сентябре.