Количество погибших при взрыве в отеле на Кубе выросло до 40

40 человек погибли при взрыве в отеле "Саратога" в кубинской Гаване, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

18 людей госпитализировано, шестеро из них находятся в критическом состоянии, сообщили в Минздраве Кубы.

"По состоянию на 18:30 9 мая пострадавших - 94 человека, из них 18 госпитализированы, 36 пациентов выписаны, 40 умерли", - уточнили в телеграм-канале министерства.

Ранее Кубинское агентство новостей сообщало о 25 погибших.