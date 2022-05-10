https://news.day.az/world/1460476.html Количество погибших при взрыве в отеле на Кубе выросло до 40 - ВИДЕО
Количество погибших при взрыве в отеле на Кубе выросло до 40 - ВИДЕО
40 человек погибли при взрыве в отеле "Саратога" в кубинской Гаване, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.
18 людей госпитализировано, шестеро из них находятся в критическом состоянии, сообщили в Минздраве Кубы.
"По состоянию на 18:30 9 мая пострадавших - 94 человека, из них 18 госпитализированы, 36 пациентов выписаны, 40 умерли", - уточнили в телеграм-канале министерства.
Ранее Кубинское агентство новостей сообщало о 25 погибших.
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