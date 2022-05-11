Для бедных американцев снизят стоимость интернета

Администрация Байдена объявила, что 20 интернет-компаний согласились предоставлять услуги со скидкой американцам с низким доходом. Это может коснуться десятков миллионов домохозяйств, передает Day.Az со ссылкой на ferra.ru.

Пакет на сумму 1 триллион долларов был принят Конгрессом в прошлом году. Эта сумма включает финансирование программы доступного подключения в размере 14,2 млрд долларов. По этой программе предоставляются ежемесячные субсидии в размере 30 долларов на интернет-услуги для миллионов домохозяйств с низким доходом.

Благодаря новому обязательству со стороны интернет-провайдеров около 48 млн домохозяйств будут иметь право на ежемесячные тарифные планы стоимостью 30 долларов за интернет скоростью 100 мегабит в секунду.