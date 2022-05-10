В Германии задумались о взятии под контроль энергетических компаний

Министерство экономики Германии готовит кризисный план на случай внезапного прекращения поставок газа из России. Об этом агентству Reuters сообщили осведомленные источники, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Среди прочего, чрезвычайный пакет мер предполагает предоставление правительством кредитов и гарантий для поддержки энергетических компаний и взятие под контроль критически важных предприятий, такие как нефтеперерабатывающие заводы, в том числе зарубежные. Один из собеседников сказал, что также рассматривается вариант национализации энергетических компаний, но такой шаг нужно "тщательно взвесить и обосновать соображениями безопасности энергопоставок, а не наказанием Москвы".