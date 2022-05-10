https://news.day.az/world/1460572.html Министры обороны Украины и Турции провели телефонный разговор
Министры обороны Украины и Турции провели телефонный разговор
Состоялся телефонный разговор между министром обороны Украины Алексеем Резниковым и министром обороны Турции Хулуси Акаром.
Как передает Day.Az, информацию об этом распространило Министерство обороны Турции.
"В ходе разговора, где осуждалась безопасная транспортировка ожидающих в портах Украины наших торговых судов и самолетов A400M в Турцию, министр Хулуси Акар еще раз подчеркнул важность скорейшего достижения прекращения огня и отметил, что Турция будет продолжать оказывать гуманитарную помощь Украине, как это было до сих пор", - говорится в сообщении Министерства обороны Турции.
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