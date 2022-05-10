Смертельное ДТП в Башкирии

Страшное ДТП произошло в России.

Как передает Day.Az со ссылкой на Известия, на трассе "Уфа-Янаул" в Башкирии произошло смертельное ДТП с двумя легковыми автомобилями. В результате столкновения погибли 5 человек.

Участниками аварии стали Renault Sandero и Skoda Rооmster. Сейчас на месте работают правоохранители.