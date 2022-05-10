https://news.day.az/world/1460635.html Смертельное ДТП в Башкирии - ВИДЕО
Смертельное ДТП в Башкирии - ВИДЕО
Страшное ДТП произошло в России.
Как передает Day.Az со ссылкой на Известия, на трассе "Уфа-Янаул" в Башкирии произошло смертельное ДТП с двумя легковыми автомобилями. В результате столкновения погибли 5 человек.
Участниками аварии стали Renault Sandero и Skoda Rооmster. Сейчас на месте работают правоохранители.
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