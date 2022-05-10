Американцам посоветовали высаживать на клумбы съедобные растения

Огородные растения, которые выращиваются для употребления в пищу, могут стать украшением клумбы. Об этом говорится в статье, опубликованном в газете города Портленда, штат Мэн, Portland Press Herald, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Как рассказал читателям автор статей о садоводстве Том Атвелл, идея выращивать огородную зелень в качестве украшения пришла ему, когда он любовался новым урожаем разноцветного салата-латука.

"Садоводы, у которых нет огорода, могут с легкостью вырастить красивый латук на первой линии своего палисадника или в качестве бордюра на тропинке, ведущей к дому", - предложил Том Атвелл.

Он перечислил и другие овощи, которые могут выполнять декоративную роль, а не только служить пищей. Это, в частности, мангольд, листья которого бывают зелеными, пурпурными и разноцветными, а также свекла, отличающаяся бордовым оттенком ботвы.

С наступлением тепла садовод предложил высадить на участке также томаты черри. Перцы, огурцы, баклажаны, которые в США многие выращивают в контейнерах, он также посоветовал посадить в землю для украшения палисадника.

"Эти овощи так же привлекательны, как многие цветущие кустарники, которые высаживают в качестве постоянных бордюров", - объяснил автор статьи.