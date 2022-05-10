Глава Южной Кореи пообещал КНДР помощь

Новый президент Южной Кореи Юн Сок Ёль во вторник заявил о готовности Сеула содействовать развитию экономики КНДР, если ее власти откажутся от ядерного оружия, передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.

"Если Северная Корея действительно ступит на путь полной денуклеаризации, мы готовы работать с международным сообществом с целью представить амбициозный план, который чрезвычайно усилит северокорейскую экономику и улучшит качество жизни ее народа", - приводит агентство Yonhap слова Юн Сок Ёля с церемонии его инаугурации на посту президента Южной Кореи.

Он отметил, что ядерное оружие КНДР представляет угрозу не только для Южной Кореи и Северо-Восточной Азии, но и для других регионов мира, и Сеул готов продолжать диалог для устранения такой опасности.

По данным Yonhap, на церемонии инаугурации Юн Сок Ёля собралась примерно 41 тыс. человек.