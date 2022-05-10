Пивовары Германии потерпели убытки

Пивоваренная индустрия Германии столкнулась с финансовыми потерями из-за ситуации в Украине. Об этом сообщает Deutsche Wirtschafts Nachrichten, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"В ФРГ резко подскочили цены на упаковку, материалы, сырье и логистику. Вместе с этим, инфляционное давление губит потребительский спрос", - отметил руководитель объединения немецких пивоваров Хольгер Эйхеле.

Участники рынка добавили, что пивная отрасль не может оправиться от потрясений. Речь идет о снижении потребления пива в стране в связи с коронавирусом. Однако, не успев восстановиться после коронавирусных ограничений, пивовары столкнулись со сложностями из-за ситуации в Украине.