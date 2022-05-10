Лесные пожары в России набирают катастрофические масштабы

Пожароопасный сезон открыт в 77 регионах РФ, в 5 км от населенных пунктов действует 35 лесных пожаров.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм, около 4 тыс. лесных пожаров возникло в России с начала года.

1,3 тыс. зданий уничтожено пожарами на Урале и в Сибири, более 7,5 тыс. должностных лиц и граждан РФ привлекли за нарушения требований пожарной безопасности.

Отмечается, что при пожарах на Урале и в Сибири за этот год 16 человек погибли и 18 пострадали.