В Бангладеш стартовала выставка достижений производителей джинсов

В столице Бангладеш Дакке 10 мая стартовала двухдневная выставка производителей продукции из денима Denim Expo. Об этом сообщает издание The Business Standard, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.r.

В мероприятии, которое проводится в двенадцатый раз, в этом году принимают участие 79 производителей местных и международных компаний, выпускающих вещи из джинсовой ткани.

Как заявил представитель проводящей Denim Expo организации Bangladesh Apparel Exchange Мостафиз Уддин, идея устраивать подобное мероприятие в Бангладеш пришла ему в голову, когда он ездил на аналогичные выставки в западные страны.

"Я понял, что мы, как второй по размеру экспортер, производим предметы одежды и поставляем их в разные страны. Почему мы тратим большие деньги на участие в таких больших международных мероприятиях, которые проводятся в Германии, США, Франции и Италии? Почему бы людям не приезжать сюда, если мы организуем такие выставки в нашей стране?" - объяснил Мостафиз Уддин.

Он отметил, что на первую выставку в 2014 году привлечь участников было непросто, поскольку организаторам пришлось доказывать, что Бангладеш может принимать подобные мероприятия.

"К сожалению, многие люди в индустрии смеялись надо мной. Они не верили, что люди приедут на выставку в Бангладеш вместо Германии, Италии и США", - пожаловался он.

Тем не менее число участников Denim Expo выросло с 50 в 2014 году до 79 в 2022-м.