В Ереване массово задерживают протестующих

В столице Армении задержаны оппозиционные активисты.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

В Ереване продолжаются протестные митинги, участники которых требуют отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна.

Акции протеста начались в Ереване ещё с апреля. Их участники блокируют центральные улицы, используя для этого мусорные баки, и периодически вступают в столкновения с полицией. Так, 5 мая специальные силы Армении - подразделение "Красные береты" - массово задерживали оппозиционеров в центре города.

Кроме того, накануне один из протестующих скончался от остановки сердца в одной из палаток на площади Франции. Ему стало плохо, и его увезли в больницу на скорой. Реанимационные мероприятия, проведённые врачами, не дали результата.