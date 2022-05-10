В Германии зажженная ватная палочка привела к крупному пожару

В марксистской литературе была широко известна крылатая фраза "из искры возгорится пламя". Вчерашний пожар в немецком Дитцингене показал, что пламя может возгореться и от... ватной палочки. Причиной возгорания, как выяснили службы чрезвычайных ситуаций, послужила небрежно выброшенная ватная палочка, которая была ранее зажжена 14-летней девочкой и не потушена до конца, передает Day.Az со ссылкой на зарубежные СМИ.

Пожар в многоквартирном доме нанесло большой ущерб жителям. По предварительным данным полиции, общий ущерб от пожара составляет не менее 350 000 евро. Несколько квартир пришли в совершенно непригодное для жизни состояние и требуют капитального ремонта. Разгоревшийся на кухне на первом этаже здания огонь молниеносно распространился по соседним помещениям. Теперь на ремонт фасада здания может уйти больше месяца, а чтобы привести в порядок пострадавшие квартиры потребуется еще несколько месяцев.