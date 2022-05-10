Спрос на нефтепродукты способствовал росту цен на бензин в США

В США поднялся средний национальный показатель цен на бензин. Это произошло в основном из-за роста стоимости сырой нефти и растущего спроса в преддверии напряженного летнего автомобильного сезона.

Как передает Day.Az со ссылкой на зарубежные СМИ, за последние две недели цены на бензин подскочили в среднем на 20 центов достигнув 4,32 доллара за галлон. Это на 1,36 доллара больше, чем за аналогичный период прошлого года, и на 13 центов больше, чем в предыдущую неделю.

В качестве примера того, как растущие расходы воздействуют на расходы водителей, можно указать стоимость заправки 8,5-галлонного бака субкомпактного автомобиля Scion iQ, которая составила бы в общей сложности около 25,16 доллара при цене 2,962 доллара США за галлон в прошлом году. Заполнение того же бака будет стоить 36,79 доллара в среднем, что на 11 долларов больше по сравнению с прошлым годом.

Заправка бака пикапа Ford Super Duty емкостью в 48 галлонов год назад стоила бы 142,18 доллара, но теперь полная заправка того же автомобиля будет стоить 207,74 доллара в среднем, что на 65 долларов больше по сравнению с прошлогодними расходами.

Самый большой рост цен на этой неделе наблюдался в Мичигане, где цены подскочили на 26 центов, и в Нью-Джерси, где рост составил 25 центов. Цены выросли на 19 центов в Коннектикуте, Кентукки, Индиане и Род-Айленде.