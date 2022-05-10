В Германии решили отказаться от планов по созданию стратегических запасов угля

Германия решила отказаться от планов по созданию стратегического запаса угля из-за бойкота Евросоюза (ЕС) на импорт угля из России. Об этом сообщает Reuters, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Источники издания отметили, что объявленный в конце февраля план министра экономики Германии Роберта Хабека уже не является приоритетом. Речь идет о том, что в стране будет достаточное количество угля, несмотря на бойкот поставок из России.

Они также добавили, что из-за принятых ограничений в отношении угля из России, Минэкономики Германии должно пересмотреть дальнейшие планы по созданию стратегических запасов.