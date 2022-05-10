https://news.day.az/world/1460678.html В США заключённый и охранница бежали вместе - ВИДЕО
В США заключённый и охранница бежали вместе - ВИДЕО
В США пойманы преступник-рецидивист, которому грозила смертная казнь, и заместительница начальника тюрьмы, передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс.
Они исчезли вместе неделю назад в Алабаме, их искали все правоохранительные органы штата, за поимку была назначена награда; в итоге беглецов нашли в Индиане. Пока точно неизвестно, помогала ли охранница по своей воле или преступник вынудил её.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре