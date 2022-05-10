Регулятор ЕС начал оценку вакцины от коронавируса Moderna для детей младше 5 лет

Европейское агентство лекарственных средств (EMA) приступило к оценке заявки американской компании Moderna на использование вакцины от коронавируса Spikevax для детей в возрасте до пяти лет. Об этом говорится в распространенном во вторник сообщении европейского регулятора, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Комитет (EMA) по лекарственным средствам для человека начал оценку заявки, направленную на то, чтобы расширить область применения Spikevax путем включения детей в возрасте от шести месяцев до пяти лет", - отметили в EMA.

Ранее глава департамента EMA по угрозам здоровью и стратегии вакцинации Марко Кавалери информировал, что это первая заявка на использование вакцины от коронавируса среди данной возрастной группы.

В настоящее время вакцина Spikevax одобрена для первичной вакцинации от коронавируса взрослых и детей в возрасте 6 лет и старше, а также в качестве бустера для лиц старше 18 лет.