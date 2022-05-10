Принц Чарльз выступил в британском парламенте с тронной речью

Принц Уэльский Чарльз выступил с тронной речью на церемонии открытия парламента Великобритании от лица своей матери, королевы Елизаветы II. В прямом эфире за мероприятием следило издание The Guardian, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В своей речи наследник престола обозначил, какие меры примет британское правительство в будущем для улучшения положения британского народа и каких направлений будет придерживаться в международной политике.

"В эти сложные дни правительство Ее Величества будет играть ведущую роль в защите демократии и свободы по всему миру, в том числе, продолжит оказывать поддержку народу Украины", - заявил принц Уэльский в начале речи.

В части выступления, посвященной экономике, наследник престола пообещал британцам ряд реформ, направленных на поддержку малого бизнеса, местных производств и снижение инфляции.

Так, принц Чарльз отметил, что при помощи основанного в октябре правительством Бориса Джонсона Фонда выравнивания уровня развития регионов Соединенного Королевства главы местных общин смогут поднять местную экономику.

Он также пообещал реформу транспортной системы, в частности, железнодорожного сообщения, работу над переходом страны к "более дешевым, чистым и безопасным источникам энергии", а также нововведения в системе образования, которые позволят всем учащимся "реализовать свой потенциал".

Реформы также коснутся финансовой системы, международной торговли. В сельскохозяйственном секторе, как заявил принц Чарльз, планируется развивать высокие технологии, в частности, в области селекции культур.

Наконец, отдельно принц Чарльз высказался о безопасности, пообещав, что правительство будет бороться с нелегальной миграцией и фирмами, которые организуют для нарушителей границы переправу через Ла-Манш.

Королева Елизавета II, как предполагается, смотрела тронную речь принца Чарльза по телевизору. Корона Британской империи - символ ее власти - была доставлена в Вестминстерский дворец перед началом выступления наследника престола.