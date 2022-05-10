Протесты на Шри-Ланке: машину министра выбросили в реку

В Коломбо произошли столкновения между сторонниками и противниками премьер-министра Шри-Ланки Махинды Раджапаксы.

Как передает Day.Az, местные телеканалы опубликовали кадры, на которых видно, как сторонники правительства сносят и сжигают палатки протестующих у здания правительства в Коломбо, также машину министра Шри-Ланки выбросили в реку.

Для обеспечения общественного порядка на улицах столицы размещены военные.