https://news.day.az/world/1460713.html Протесты на Шри-Ланке: машину министра выбросили в реку - ВИДЕО
Протесты на Шри-Ланке: машину министра выбросили в реку - ВИДЕО
В Коломбо произошли столкновения между сторонниками и противниками премьер-министра Шри-Ланки Махинды Раджапаксы.
Как передает Day.Az, местные телеканалы опубликовали кадры, на которых видно, как сторонники правительства сносят и сжигают палатки протестующих у здания правительства в Коломбо, также машину министра Шри-Ланки выбросили в реку.
Для обеспечения общественного порядка на улицах столицы размещены военные.
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