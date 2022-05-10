https://news.day.az/world/1460726.html Эпичные кадры молнии в Лос-Анджелесе - ВИДЕО
Эпичные кадры молнии в Лос-Анджелесе - ВИДЕО
Шоу молний в небе во время грозы над Лос-Анджелесом запечатлили камеры наблюдения.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
На видео видно, как в небе возникает молния и удивительными электрическими всполохами "расчерчивает" его вдоль и поперек, рисуя загадочные знаки.
Как уточняет автор, событие это произошло в Лос-Анджелесе над городом.
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