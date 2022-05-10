Эпичные кадры молнии в Лос-Анджелесе

Шоу молний в небе во время грозы над Лос-Анджелесом запечатлили камеры наблюдения.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

На видео видно, как в небе возникает молния и удивительными электрическими всполохами "расчерчивает" его вдоль и поперек, рисуя загадочные знаки.

Как уточняет автор, событие это произошло в Лос-Анджелесе над городом.