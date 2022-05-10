ВС Турции нейтрализовали 6 террористов на севере Сирии

Турецкие военные нейтрализовали на севере Сирии шесть боевиков YPG (сирийское крыло террористов РПК - ред.).

Об этом сообщает во вторник Министерство национальной обороны Турции, передает Day.Az со ссылкой на Анадолу.

"ВС Турции продолжают устранять угрозу терроризма в регионе. Нейтрализованы боевики, обстреливавшие зоны проведения антитеррористических операций "Щит Евфрата" и "Оливковая ветвь"", - говорится в сообщении оборонного ведомства.