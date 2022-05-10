https://news.day.az/world/1460781.html ВС Турции нейтрализовали 6 террористов на севере Сирии
ВС Турции нейтрализовали 6 террористов на севере Сирии
Турецкие военные нейтрализовали на севере Сирии шесть боевиков YPG (сирийское крыло террористов РПК - ред.).
Об этом сообщает во вторник Министерство национальной обороны Турции, передает Day.Az со ссылкой на Анадолу.
"ВС Турции продолжают устранять угрозу терроризма в регионе. Нейтрализованы боевики, обстреливавшие зоны проведения антитеррористических операций "Щит Евфрата" и "Оливковая ветвь"", - говорится в сообщении оборонного ведомства.
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