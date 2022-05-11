США допускают возможность проведения КНДР ядерных испытаний

Соединенные Штаты допускают, что в обозримом будущем Пхеньян проведет новые ядерные испытания.

Об этом заявил на брифинге во вторник руководитель пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Мы предупреждаем уже некоторое время, что КНДР может прибегнуть к новым провокациям. Мы уже видели три испытания межконтинентальных баллистических ракет, несколько испытаний баллистических ракет и выражали нашу обеспокоенность насчет того, что КНДР может в ближайшем будущем объявит о проведении еще одних ядерных испытаний", - сказал он.

На вопрос журналиста о том, могут ли ядерные испытания Пхеньяна произойти до намеченной на 20-24 мая поездки президента США Джо Байдена в Азию, Прайс ответил, что американские власти не хотели бы обозначать временные рамки возможных испытаний.

На прошлой неделе глава Национальной разведывательной службы Республики Корея Пак Чжи Вон выступил с утверждением, что власти КНДР могут провести ядерные испытания в мае в период между 10 мая и визитом Байдена в Сеул.