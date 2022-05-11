Финляндия и Швеция подадут заявки в НАТО на следующей неделе

Финляндия и Швеция планируют подать заявки в НАТО одновременно в начале следующей недели.

Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, сообщает газета Helsingin Sanomat.

"Идеально, чтобы заявления можно было доставить в штаб-квартиру одновременно", - пишет издание.

Ранее министр обороны Швеции Петер Хультквист заявил, что вступление в НАТО вместе с Финляндией укрепит оборону всей Северной Европы и Швеции в частности.

Он указал на шведский остров Готланд, который, по мнению военного министерства, является уязвимой точкой обороны страны.

До этого пресс-секретарь правящей социал-демократической партии Швеции Тобиас Баудин заявил, что решение по вопросу вступления в НАТО власти примут в конце этой недели.