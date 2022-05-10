Казахстан и Турция подписали в Анкаре соглашения на $1 млрд
Соглашения на $1 млрд подписаны во вторник в Анкаре в ходе визита в Турцию президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева.
Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом он сообщил на пресс-конференции по итогам переговоров с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом.
"По итогам переговоров поставлены подписи под документами на $1 млрд", - сказал президент Казахстана.
Токаев назвал Турцию очень важным стратегическим партнером и пригласил Эрдогана посетить Казахстан. "Приглашаю уважаемого президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана посетить с визитом нашу страну", - сказал он.
По итогам переговоров делегаций Казахстана и Турции подписано 15 документов, в том числе о стратегическом партнерстве. Президент Турции отметил важность заключенных соглашений и меморандумов в год, когда обе страны отмечают 30-летие установления дипломатических отношений. Эрдоган также сообщил о планах увеличения почти вдвое - с $5,3 млрд до $10 млрд в год - двустороннего товарооборота.
Президент Казахстана во вторник прибыл в Турцию с первым государственным визитом. На среду запланировано его участие в бизнес-форуме.
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