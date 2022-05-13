Псаки устроила скандал в последний рабочий день

Официальный представитель Белого дома Дженнифер Псаки вызвала шквал негатива в свой адрес после неоднозначного ответа на вопрос про нехватку детских молочных смесей в США.

Как передает Day.Az со ссылкой на российские СМИ, в пятницу на брифинге один из журналистов поинтересовался у пресс-секретаря, что делать родителям, если не получается найти молочную смесь, необходимую для питания ребенка. Псаки ответила, что в случае, если здоровье младенца в опасности, следует немедленно обратиться к педиатру.

Такой совет не устроил американцев. Многие посчитали его циничным. Вместо того, чтобы решать проблему с поставками детских продуктов, администрация президента отмахнулась формальной и ничего не объясняющей фразой.