Страшный пожар в Нью-Дели, десятки погибших

По меньшей мере 26 человек погибли в результате пожара в трехэтажном офисном здании на западе Нью-Дели.

Как передает Day.Az, об этом сообщает агентство Hindustan Times со ссылкой на полицию.

По ее данным, свыше 50 человек удалось спасти из горящего здания, около 12 получили ожоги. Как рассказал представитель пожарных, некоторым людям пришлось выпрыгивать из окон, они доставлены в больницу.

Отмечается, что спасателям нужно проверить еще один этаж, там также могут находиться люди. На месте происшествия прибыли около 15 пожарных бригад, всего огнем охвачено два этажа.